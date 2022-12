Angel Di Maria scalda i motori per la semifinale dei Mondiali contro la Croazia.

L'attaccante della Juventus, infatti, quest'oggi ha iniziato ad allenarsi insieme ai compagni, per poi svolgere un lavoro di tipo tattico dove è stato inserito nella prima formazione titolare provata da Lionel Scaloni. Il Fideo avanza pertanto la sua candidatura per una maglia dal primo minuto nel match di martedì, con Scaloni che secondo TyC Sports si tiene due opzioni: mantenere lo schema con i tre difensori centrali o giocare con quattro difensori e aggiungere un altro centrocampista, nello specifico Leandro Paredes. Da notare che in nessuna delle tre formazioni provate oggi da Scaloni, Lautaro Martinez è stato schierato titolare.