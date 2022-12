Intervistato da FIFA+, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, si è commosso parlando dell'hincha che sta accompagnando in Qatar la sua squadra, a poche ore della semifinale mondiale contro la Croazia: "La Seleccion gioca per la gente, per i familiari, per l'onore e non per soldi. Così mi fate emozionare - ha detto il tecnico con gli occhi bagnati vedendo le immagini dei tifosi -. Sappiamo lo sforzo che stanno facendo per venire qui, speriamo di dar loro delle gioie. Sappiamo che la vittoria dipende da alcune circostanze, ma daremo tutto".