Torna al lavoro la Nazionale argentina di Lionel Scaloni, che quest'oggi ha iniziato la preparazione in vista del match cruciale contro la Polonia in programma mercoledì, dove l'Albiceleste si gioca il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali. Secondo le indiscrezioni di TyC Sports, poco o nulla dovrebbe cambiare il ct della Seleccion per la sfida a Robert Lewandowski e compagni: soprattutto in attacco, dove confermatissimo sarà il tridente con Lautaro Martinez, Lionel Messi e Angel Di Maria, con Julian Alvarez eventuale alternativa in caso di ripensamenti dell'ultimo minuto.