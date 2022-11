Oggi Lionel Scaloni lo ha preferito a Lautaro Martinez, Julian Alvarez ha ripagato la fiducia sul campo segnando il gol del 2-0 contro la Polonia e contribuendo all’accesso agli ottavi di finale. A fine gara l’attaccante argentino commenta così il suo momento: “Sono felice a livello personale e per il gruppo. Abbiamo giocato una grande partita e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era la cosa più importante. Ogni giorno ti passano tante cose per la testa, ma ho sentito tanto sostegno e amore. Questo momento è per me un qualcosa di indimenticabile”.