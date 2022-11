Il destino dell'Argentina a Qatar 2022 passa da un argentino, il ct del Messico Gerardo 'Tata' Martino. Ovviamente stuzzicato in conferenza stampa sul tema alla vigilia della sfida che opporrà la Nazionale che allena a quella del suo Paese: "Il Messico deve vincere, so dove sono nato, posso dirvi il nome dell'ospedale in cui sono nato, ma devo fare tutto il possibile perché vinca il Messico - ha detto sgomberando il campo dai dubbi il selezionatore del Tri -.