Toby Alderweireld non ha ancora digerito l'eliminazione precoce dalla Coppa del Mondo del Belgio , che ha salutato anzitempo il Qatar dopo appena tre partite del suo girone: "La delusione c'è ancora, dopo la gara con la Croazia non ho quasi più guardato una partita del Mondiale - le parole del difensore dell'Anversa -. Potete dirmi che non sono un vero tifoso, ma non è vero. Fa solo troppo male guardarle perché vorresti essere tu in campo dopo aver già disputato una semifinale. Sono fortunato ad avere una famiglia, poi ho provato a concentrarmi di nuovo sul club: mi aiuterà giocare una partita di coppa contro lo Standard martedì”.

L'ex Tottenham ha motivato così la pessima brutta figura fatta in Qatar dai Rode Duivels: "Il calcio è uno sport di momenti. Con un gol alla Croazia, tutto sarebbe andato in maniera diversa. Sfortunatamente, ciò non è accaduto. Inoltre, non abbiamo avuto la preparazione perfetta. Alcuni giocatori non erano al momento giusto della loro carriera in termini di feeling. Ci sono così tante concause, è difficile individuarne una sola".