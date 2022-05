Il giovane difensore nerazzurro Lorenzo Pirola, convocato da Antonio Conte per il ritiro di Lugano, ha parlato ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole: "Sta andando molto bene, anche se il carico di lavoro è tosto. Ma è giusto così: l'inizio di stagione è sempre duro, si sa. Per me è una bellissima emozione essere qui con la prima squadra, perché sono all'Inter fin da bambino. Il mister ci tiene molto sul gruppo e sul lavoro: noi lo ascoltiamo e diamo tutto quello che abbiamo. Se qualcuno mi ha già dato qualche consiglio? Parlo con Candreva, cerca di darmi dei consigli su quello che devo fare: con lui mi trovo bene. Uno dei miei idoli da quando sono arrivato all'Inter è Skriniar: cerco di imparare tanto da lui e da tutti gli altri difensori della rosa".