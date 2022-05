HANDANOVIC 6,5 - Il suo rientro dà sicurezza al reparto dopo Bologna. Attento sulle uscite alte, compie un grande intervento su Deulofeu ma i compagni non sono altrettanto reattivi e non evitano la rete che rende il finale più caldo. Lo sloveno però è sempre al suo posto e si fa rispettare.

SKRINIAR 6,5 - Dopo una manata di Pussetto perde sangue dal naso ma non vuole saperne di uscire. Questa è la fotografia della sua partita, per lui il termine 'resa' non esiste e convince i compagni che tutto è ancora possibile. Sempre al posto giusto, non concede nulla a chi prova a puntarlo e in area non fa prigionieri, respingendo ogni potenziale pericolo, peccato che sia lui a concedere la punizione dal limite da cui nasce l'1-2.

DE VRIJ 6,5 - Con l'uscita di Success l'Udinese perde l'unico attaccante di peso che poteva impensierirlo fisicamente, non che l'olandese lo stesse soffrendo fino alla sostituzione. Prestazione convincente, quando i friulani mettono il pallone in area lui è sempre ben posizionato e cerca di non sprecare neanche un pallone, pure nel traffico.

DIMARCO 6,5 - Aiutato da De Vrij e Skriniar dietro (l'esperienza Arnautovic è servita), conferma di essere un jolly offensivo più che difensivo. Quando parte palla al piede e ha campo taglia in due la difesa dell'Udinese, anche se spesso le scelte non sono quelle che farebbe Inzaghi. Senza Calhanoglu i calci piazzati sono tutti una sua questione personale. E il pallone sulla testa di Perisic per lo 0-1 parte proprio dal suo mancino. DAL 77' D'AMBROSIO 6 - Entra in un finale in cui servono esperienza e tempismo negli interventi. Lui non fa mancare nulla di tutto ciò.

DARMIAN 6,5 - Udogie ha gamba e Pereyra transita sovente dalle sue parti, non certo un pomeriggio in cui è lecito attendere l'avversario. L'esterno combatte, acccetta il confronto fisico e commette anche qualche errore, ma resta in partita con la testa fino all'ultimo. In assenza di Dumfries, si conferma affidabile anche in un finale faticoso.

BARELLA 6,5 - Partita sporca, c'è bisogno di rimboccarsi le maniche per non farsi assorbire dai ritmi e dalla fisicità dei centrocampisti friulani, che corrono e allungano la gamba senza porsi problemi. Il centrocampista sardo è fondamentale quando porta nella metà campo avversaria palloni potenzialmente perisolosi e guida le transizioni offensive. Mentre gli altri rallentano, lui aumenta i giri del motore fino al preoccupante infortunio al ginocchio. DAL 90' VECINO SV.

BROZOVIC 6,5 - Partita non semplice, perché i friulani sono in forma e braccano il portatore di palla ogni volta che ne hanno l'occasione. Il croato esce in scioltezza dal traffico e si prende le solite responsabilità, recuperando e ripulendo anche diversi palloni. Sale il minimo sindacale per dar man forte al reparto avanzato perché sente puzza di bruciato e non vuole correre rischi. Saggiamente.

GAGLIARDINI 6 - Non è Calhanoglu e lo sanno anche i muri, però accetta e interpreta dignitosamente l'incarico di mezzala di contenimento con licenza di inserirsi. A volte gli manca il tempismo nella giocata per sfruttare gli spazi a disposizione, però usa tutta la sua fisicità nelle chiusure e contro il centrocampo friulano è molto utile. Manda persino Dzeko in porta con una sponda intelligente. DAL 74' VIDAL 5,5 - Se tutti gli ingressi danno il loro contributo, il cileno conferma di non riuscire a entrare subito in sintonia con il match. Contrasti morbidi e tendenza a essere fuori posizione, di certo non collabora come potrebbe alla fase difensiva nel finale.