ONANA 8 - Un po' di pathos sui rinvii e un diverbio poco edificante con Dzeko, ma è realmente la sua miglior prestazione da quando è all'Inter. Ben posizionato su Grujic, reattivo su Taremi e poi, al minuto 58', si traveste da pungiball e respinge due sberle senza battere ciglio, una dietro l'altra e da pochi passi. Roba clamorosa che tiene in vita l'Inter. Insuperabile.

SKRINIAR 6 - Primo tempo di grande difficoltà, soffre la pressione alta e si rifugia praticamente sempre nel retropassaggio. Non puntuale come al solito nelle chiusure e in pratica inesistente in fase di costruzione. Meglio nela ripresa, anche se rischia di capitolare durante le folate in contropiede del Porto. DALL'80' DUMFRIES SV.

ACERBI 6,5 - L'unica volta che perde di vista Taremi è perché il Porto va via in contropiede e deve mettere una toppa qua e là. Altrimenti il puntero dei Dragoes fa praticamente scena muta davanti al senso del posizionamento dell'ex Lazio, autore di un'altra prestazione importante anche in campo internazionale. Bene anche in palleggio, unico dietro a non perdere mai la bussola anche a costo di spazzarla via.

BASTONI 6 - Serata complicata, perché il pressing alto dei portoghesi gli impedisce di avere luce e assecondare i movimenti dei compagni. In più commette qualche errore non da lui, segno di un certo nervosismo oltre che della difficoltà a far uscire il pallone in modo pulito. Eppure potrebbe entrare nella storia della partita se Diogo Costa non sfoderasse un riflesso felino togliendo il pallone dalla porta sulla sua spizzata.

DARMIAN 6,5 - Primo tempo da applausi, è l'unica vera spina nel fianco del Porto perché è spesso libero e attacca gli spazi, trovando Zaidu a metà tra lui e Barella. Come a Genova si guadagnerebbe un rigore ma come a Genova gli viene negato. Protagonista anche di recuperi che aizzano la folla, da autentico gladiatore. Nella ripresa gli tocca prendere fiato ogni tanto, ma è sempre lì al suo posto.

BARELLA 6,5 - Inizia in modo incoraggiante, aggredendo gli spazi e guidando le ripartenze anche nel traffico. Poi improvvisamente inizia a perdere colpi, spesso sovrastato fisicamente dall'aggressività dei centrocampisti/esterni del Porto. Gli capita anche di intestardirsi in dribbling che non hanno futuro. Per fortuna resta comunque connesso e cerca anche la via del gol, finoi a trovare l'assist per la rete di Lukaku.

CALHANOGLU 7 - Il più continuo e il più lucido a centrocampo, prova a trasmettere qualità alla manovra anche con giocate improvvisate, come il tiro cross che esalta i riflessi di Diogo Costa o l'assist per Dzeko leggermente lungo. Prova, non sempre con fortuna, a distribuire il pallone sulle fasce per saltare il pressing della prima linea portoghese. Con una finta che sposta il pubblico fa espellere Otavio.

MKHITARYAN 5,5 - Lo stakanovista per eccellenza vive una serata di pausa. Certo, fa la sua parte ma in mezzo a iniziative intelligenti si lascia andare a qualche imprecisione che rischia di lanciare velocemente in contropiede portoghese. Più di una volta gli recuperare con caparbietà un pallone e poi perderlo subito dopo. DAL 71' BROZOVIC 6 - Non entra con il piglio giusto, troppo compassato e poco disponibile a liberarsi subito del pallone ma con il trascorrere dei minuti prende le misure del campo e inizia a far girare la squadra.