ONANA 6 - Subisce un gol in stile Handanovic, ma con Darmian e Dumfries che lo impallano è francamente impossibile intuire la direzione. Al di là di qualche rilancio impreciso, interviene bene su tutti i tentativi avversari e nel finale evita un gol fatto deviando un cross di Kostic con la punta delle dita.

DARMIAN 5,5 - Lascia nello spogliatoio il costume da supereroe indossato a Oporto e torna nella normalità, con i suoi pregi e i suoi difetti. Non disputa la classica partita da applausi, anzi più di una volta corre a vuoto sul palleggio degli avversari e fatica a ritrovare la posizione. In ritardo sul sinistro angolato di Kostic, cerca di alimentare la manovra salendo palla al piede, pur con diverse imprecisioni. DAL 79' CORREA SV.

DE VRIJ 6 - Duello tutto fisico con Vlahovic e nel complesso porta a casa la vittoria personale ai punti. Più in difficoltà quando gli avversari partono in contropiede e gli tocca scegliere su chi andare a chiudere. Fa la sua parte nelle chiusure, meno nell'impostazione dove non trova il passaggio giusto e sotto pressione deve rifugiarsi da Onana.

ACERBI 6 - Ovviamente non è a suo agio da braccetto sinistro ma esegue, per fortuna davanti non deve sfidare giocatori dal passo veloce che lo attaccano. A volte sembra spaesato sulle ripartenze juventine, meglio quando ha il riferimento da controllare. Nella ripresa sale più spesso in attacco ma non ha né il piede né la visuale di Bastoni e si limita a fare da appoggio.

DUMFRIES 5 - Solita prestazione mediocre in cui funge da muretto per i compoagni che gliela passano. Non prova mai l'uno contro uno, soffre tremendamente Kostic (perché non accorcia sul gol del serbo?) e sembra camminare in campo sperando di non essere coinvolto. Persino Barella a un certo punto smette di passargliela. E stavolta non gli riesce la giocata che nobilita la sua partita. DALL'83' BELLANOVA SV.

BARELLA 6 - Scalda le mani a Szczesny dopo pochi minuti, poi conclude un bell'uno-due con Lukaku calciandogli addosso da ottima posizione. Quanto meno ci prova rispetto a molti dei suoi compagni quasi intimoriti. Ha pochi spazi per partire in velocità, quando gli riesce non trova appoggi con i tempi giusti e trattiene troppo il pallone. A destra non esiste collaborazione da Dumfries. DAL 63' MKHITARYAN 5,5 - Si adegua al caos e al livello tecnico della prestazione dell'Inter. Ha sul destro un pallone pesante ma lo calcia a lato da ottima posizione.

BROZOVIC 5 - C'è un'Inter con Brozovic e un'Inter senza Brozovic. Spiace dirlo, ma la seconda è decisamente migliore. Il croato non è il solito calamitatore di palloni, manca in velocità di gamba e di testa e la manovra ne risente. Non riesce più a trovare i sincronismi con i colleghi di reparto e si rifugia troppo spesso nei retropassaggi. Poche idee e confuse.

CALHANOGLU 5,5 - Paradossalmente per giocare da mezzala ora deve adattarsi a un ruolo che ha messo in soffitta da tempo. E sul campo non riesce a fingere il contrario. I movimenti sono diversi, le zolle da calpestare idem e riadattarsi non è semplice. Si fa apprezzare per qualche iniziativa personale (anche difensiva), ma anche il turco non riersce a dare brillantezza e velocità alla manovra. Spreca un'ottima occasione nella ripresa per un controllo pessimo.