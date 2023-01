ONANA 5,5 - Fa tutto bene, respingendo i vari tentativi empolesi. Nulla di eclatante, ma è sempre al suo posto. Poi però sul sinistro di Baldanzi si sdraia e fa passare il pallone sotto la pancia, un errore già visto a San Siro ma mai con lui tra i pali.

SKRINIAR 4,5 - Non è detto che il clima creatosi intorno a lui sia stata la causa di quanto accaduto in campo, però in tutta franchezza non lo si è mai visto uscire dal campo per doppia ammonizione rimediata in modo così ingenuo. Soprattutto il secondo cartellino davvero noin si spiega per uno come lui. Esempio di concentrazione ai massimi livelli, stavolta lo slovacco stecca e lascia i suoi in enorme difficoltà per tutta la ripresa. Una sconfitta che porta cerchiato in blu il suo nome.

DE VRIJ 6 - Il migliore, anzi il meno peggio dei tre dietro. Si batte contro un Caputo in serata propositiva e pur con qualche difficoltà riesce a contenerlo, in più è prezioso quando interviene last second mettendo il piede in situazioni allarmanti come in avvio di ripresa. Male quando perde Cambiaghi: Darmian gli salva la serata. Sfortunato quando colpisce la traversa, avrebbe meritato la gioia del gol.

BASTONI 5,5 - Tanti, troppi errori di natura tecnica inconsueti per il suo piede sinistro. Oltre all'imprecisione nella costruzione, aggiunge qualche defaiance nel posizionamento che permette agli avversari di turno di trovare troppi varchi. Sarà un caso, ma Skriniar i due cartellini li rimedia esattamente nel posto in cui dovrebbe stare lui. Il con tropiede vincente dell'Empoli nasce da una sua palla persa.

DARMIAN 6 - Sia da laterale sia da braccetto destro dopo l'espulsione di Skriniar fa come sempre la sua parte, togliendo a Bajrami un pallone che andava solo sbattuto in rete da pochi passi. Anche in una serata a dir poco complicata risponde presente ed è una garanzia tattica. Esce per esigenze tattiche, ma è tra i meno peggio. DAL 71' DZEKO 6 - Gli bastano pochi minuti per fare quello che ai compagni non riesce dall'inizio: tirare in porta in modo convinto. Prova a rendersi utile con sponde e appoggi in un finale convulso.

BARELLA 5 - Troppo nervoso, potrebbe convertire in giocate decisive la carica agonistica che gli monta dentro un po' alla volta ma alterna iniziative interessanti ad altre che lo spingono a lamentarsi con l'arbitro e con i compagni. Non si tira indietro, gioca a tutto campo e mette diversi palloni in area, sbagliandone però troppi. DAL 71' ASLLANI 6 - Il rimpianto di non averlo visto dall'inizio aumenta tastando con mano l'impatto sulla gara: freschezza e geometrie in una fase di spinta estrema e disperata della squadra.

CALHANOGLU 5,5 - Se le sue prestazioni negative in questa stagione si contano sulle dita di una mano, questa entra di diritto sul podio. Già in difficoltà prima dell'espulsione, entra poi in evidente debito d'ossigeno e inizia a correre a vuoto, limitandosi a giocate banali che tutto fanno tranne la differenza, tranne il cross che per poco Dzeko non trasforma in gol. Avrebbe bisogno di una pausa, ma Brozovic non si sa che fine abbia fatto.

MKHITARYAN 5,5 - Rischia tantissimo quando anticipa Caputo con la punta del piede e gli lascia, in piena area, l'impronta dei tacchetti sulla testa. Cerca tuttavia di essere sempre propositivo, gestendo il pallone nei momenti più delicati ma esponendosi anche a errori che fanno infuriare il pubblico. Un po' troppo nervoso considerando i suoi standard. DAL 76' LUKAKU 5 - Impalpabile.