AUDERO 6,5 - Un solo, vero intervento che però alla fine fa la differenza, quello sul destro velenoso di Marin che nel primo tempo richiede un colpo di reni. Puntuale nelle uscite e sicuro con i piedi, conferma di essere una valida alternativa a Sommer in caso di necessità. Seconda presenza in campionato e ancora zero gol sul groppone.

PAVARD 6 - Per gran parte del match sulla sua zona i toscani creano il maggior numero di situazioni interessanti, con Niang e Cambiaghi che si allargano e Pezzella che cerca spesso il fondo alla ricerca del cross. Il francese si destreggia con disinvoltura, prendendosi la responsabilità di alcune chiusure sul primo palo utilissime e di qualche copertura preventiva. Partecipativo anche nell'altra metà campo, dove Thuram e Bereszynski gli negano la gioia del gol.

ACERBI 6 - Sa benissimo di avere parecchi riflettori puntati addosso dopo la triste vicenda che lo ha coinvolto in queste ultime due settimane. Ma ha l'età giusta e le spalle abbastanza larghe per fare prevalere la sua professionalità. Ha più da fare rispetto alle previsioni a seguire Niang e a coprire la sua zona ma esegue con sicurezza, concedendosi anche un paio di uscite palla al piede.

BASTONI 7 - Il vostro classico braccetto di sinistra, che colleziona l'ennesimo assist stagionale e palla al piede in progressione inarrestabile va a colpire il palo. In gran spolvero, è consapevole che quando decide di prendere l'iniziativa l'Inter trarrà beneficio. E lo farebbe più spesso se il senso di responsabilità non lo convincesse a non abbandonare la posizione con troppa frequenza. Molto attento anche nelle chiusure e nel gioco aereo. DAL 77' DUMFRIES 6,5 - Una bella botta di energia a destra, in una fase di stanca. Fresco come una rosa l'olandese confeziona un assist al bacio per Sanchez diffondendo tranquillità all'interno del Meazza.

DARMIAN 6 - La spinta e l'intraprendenza di Pezzella lo impegnano più del dovuto e lo costringe anche ad affannosi arretramenti per non concedere troppi metri per un cross troppo facile. Proprio da quella corsia l'Empoli crea le maggiori iniziative e con Pavard c'è da stringere le maglie. Quando l'Inter costruisce dal basso lui sale molto salvo poi tornare per dare aiuto ai compagni. Presente, anche sulla fascia opposta..

BARELLA 7 - La Onlus di serata, il suo obiettivo è fare del bene alla squadra e ai compagni correndo anche per loro. Qualche imprecisione dettata dalla foga e dai ritmi elevati che si autoimpone (ah, quel destro schiacciato...), ma anche una voglia di fare in campo che lo porta a calpestare ogni singola zona del rettangolo di gioco. Si fa apprezzare anche quando rinuncia a forzare prediligendo il possesso del pallone.

CALHANOGLU 6 - Calzettone abbassato, ritmi non troppo elevati e tendenza ad alzare il baricentro confidando nelle coperture dei colleghi di reparto. Non una prestazione indimenticabile, si limita alla gestione delle energie sue e dei compagni senza troppi picchi tecnici o tattici. Prezioso come sempre il lavoro di filtraggio davanti alla propria area dove le maglie bianche abbondano. DAL 68' ASLLANI 6 - Un destro da fuori area troppo fiacco e il controllo del traffico in mezzo al campo senza troppe ansie.

MKHITARYAN 6,5 - Passo svelto e pallone attaccato ai piedi, l'armeno mostra la freschezza di chi ha saltato le convocazioni in Nazionale e tra recuperi, scambi di qualità e iniziative personali in entrambe le metà campo si conferma indispensabile per gli equilibri della squadra. Fondamentale una chiusura sul secondo palo dove Gyasi già pregustava la gioia personale. Moto costante fino al fischio finale. DALL'84' FRATTESI SV.

DIMARCO 7 - Bisognerebbe capire il perché di questa antipatia nei confronti dell'Empoli che lo stimola a lasciare il segno anche con pregevole fattura. Dopo la prodezza dell'andata, ecco la frustata che sblocca lo 0-0 nel suo ormai classico girovagare sulla trequarti quando i suoi attaccano. Una rete che lo invoglia ulteriormente a dare qualcosa in più in termini di corsa, palleggio e assistenza (che Barella e Mkhitaryan non sfruttano). DAL 68' CARLOS AUGUSTO 6 - Entra per giocare da braccetto sinistro e presidia con sicurezza la sua zona, mostrando serenità nei disimpegni.

MARTINEZ 6 - Manca l'appuntamento con il gol per la terza volta consecutiva, sfiorandolo due volte nel primo tempo. Però ribadisce anche stavolta di essere il vero regista offensivo della squadra, confezionando con caparbietà e lampi di brillantezza tecnica una vagonata di situazioni offensive che meritavano ben altra sorte. Però è legittimo attendersi maggior efficacia in zona gol dal capocannoniere del campionato. DAL 77' SANCHEZ 6,5 - La gioia di tornare al gol non ha prezzo, per quanto facile possa essere stato depositare in rete quella carezza di Dumfries. Al posto giusto al momento giusto, per mandare in archivio la pratica Empoli con dieci minuti di anticipo.

THURAM 6 - Detta la profondità con grande continuità e i compagni lo cercano con il lancio lungo, movimenti ideali per favorire gli inserimenti di chi arriva dalle retrovie. Poi però si mostra un po' legnoso tecnicamente e impreciso al momento clou in cui potrebbe davvero fare male ai toscani. Va persino a murare involontariamente un destro incoraggiante di Pavard. Quanto meno non stacca mai la spina anche se stanco.

ALL. INZAGHI 6,5 - Al di là del portiere, non vuole scherzi e si affida contro l'Empoli, alla ricerca di punti salvezza, al suo undici tipo. Il gol del vantaggio in avvio alleggerisce la testa e le gambe dei suoi che però vanno avanti in modalità risparmio energetico, creando (e sprecando) diverse occasioni ma lasciando anche campo ai toscani. Le sue scelte dalla panchina sono determinanti a dare la scossa: Dumfries e Sanchez firmano il raddoppio della tranquillità.



EMPOLI: Caprile 6, Bereszynski 6, Walukiewicz 6, Luperto 6, Gyasi 6 (dall'82' Cancellieri sv), Marin 6, S. Bastoni 6 (dal 73' Fazzini 5,5), Pezzella 6,5 (dal 73' Cacace 6), Zurkowski 5,5, Cambiaghi 5,5, Niang 6 (dall'82' Destro sv). All. Nicola 6



ARBITRO: DIONISI 6 - Una buona prestazione, valuta quasi tutto nel modo giusto e in quello più coerente senza fomentare l'agonismo e gestendo il contesto. Il VAR non gli segnala nulla di significativo e la serata fila liscia.

ASSISTENTI: Valeriani 6 - Fontemurato 6

VAR: Marini 6