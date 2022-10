ONANA 5,5 - Non particolarmente preciso nei rilanci, palla al piede se ne libera proprio all'ultimo secondo sul pressing viola prendendosi dei rischi che per lui evidentemente non lo sono. Spiazzato sul rigore, deve inchinarsi alla prodezza balistica di Ikoné su cui nessuno sarebbe arrivato e non reagisce in alcun modo sulla girata repentina di Jovic.

SKRINIAR 7 - Granitico. Kouamé torna negli spogliatoi con le ossa rotte per tutte le volte che lo ha sfidato in uno contro uno. Non solo, anche altre maglie viola che cercano di sfidarlo ottengono solo poche briciole. Le uniche volte in cui la Fiorentina crea problemi nella sua zona, è perché lo slovacco è stato attirato lontano dalla sua zona oppure Darmian non fa filtro.

DE VRIJ 6,5 - Poche imperfezioni in una partita che lo vede particolarmente impegnato. Cabral gli sfugge solo quando calcia il rigore, ma lì c'è poco da fare. Qualche difficoltà quando i viola entrano in area in molti, soprattutto dopo l'ingresso di Jovic. Ma in quel caso avrebbe bisogno di supporto da parte di tutti. Soffre un po' troppo nel gioco aereo nel corso dell'assalto finale degli avversari.

ACERBI 5,5 - Un po' in difficoltà contro Ikoné, che non faceva parte del piano partita ma entra bene in campo dopo l'uscita di Gonzalez. Il passo è decisamente diverso e al centrale, braccetto destro per l'occasione, serve l'aiuto di Mkhitaryan per non subire troppo. Nulla può quando il francese lo punta e inventa la rete del pareggio.

DARMIAN 5,5 - Meno efficace del solito in entrambe le metà campo, spinge con poca continuità e dietro non è sempre al suo posto, come in occasione del rigore che nasce da un Biraghi indisturbato. A questo si aggiunge l'errore nel passaggio da cui nasce il contropiede che porta al pareggio della Fiorentina. DAL 67' DUMFRIES 6 - Decisamente più utile nella propria metà campo rispetto a quella avversaria. Dovrebbe portare il pallone più lontano possibile sfruttando freschezza e velocità, ma viene costretto ad abbassarsi dall'incapacità della squadra di salire.

BARELLA 7,5 - Neanche due minuti di gioco e conferma la sua vena realizzativa anche al Franchi (secondo gol sempre in quella porta), inserendosi con spettacolare tempismo sulla verticalizzazione di Lautaro. Quando inizia la battaglia indossa l'elmetto e non fa prigionieri, né tra gli avversari né tra i compagni. Peccato sprechi il pallone del 2-3 lanciato in porta, riscattandosi però con la fuga per la rete dell'incredibile 3-4. Per gli avversari a volte è impossibile stargli dietro.

CALHANOGLU 6,5 - Nuovamente playmaker, ormai non sorprende l'attitudine al ruolo. Sempre al centro del gioco, divide la sua prestazione tra giocate semplici ad altre più complesse, come sventagliate chilometriche che fanno bene agli occhi di chi le guarda. Se c'è da combattere, non si tira certo indietro anche se l'atteggiamento troppo attendista della squadra non gli fa bene. Perde lucidità nella fase finale, non la voglia di dare una mano.

MKHITARYAN 6,5 - Aiuta Acerbi ed è tra i primi a ripartire o a far ripartire l'azione in contropiede. Si conferma un tassello prezioso a centrocampo, per qualità e quantità pur con qualche imprecisione nel momento in cui si alza il livello dell'agonismo. Da una sua pressione eccellente nasce il raddoppio nerazzurro. Cala alla distanza e la squadra se ne accorge: non salva su Jovic (comunque difficile) e liscia il pallone che potrebbe valere il gol decisivo. All'ultimo respiro però la dea bendata sorride alla sua voglia di crederci: gol rocambolesco quanto pesantissimo.