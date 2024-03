SOMMER 6,5 - Uno dei clean sheet più sofferti ma meritati per lo svizzero, chiamato in causa due volte ma bravissimo a opporsi al fendente di Ferguson nel primo tempo e soprattutto al tentativo ravvicinato di Zirkzee nella ripresa. Nel secondo tempo c'è da stringere i denti e dalla porta guida con efficenza i compagni.

BISSECK 7 - Al di là della soddisfazione del gol, sublimazione del calcio offensivo di Inzaghi che porta in attacco entrambi i braccetti difensivi, il tedesco se la cava con grande disinvoltura e oltre a mantenere alto il livello di concentrazione in difesa è uno dei valori aggiunti in attacco del primo tempo nerazzurro. Con le sue salite infatti crea quella superiorità che il Bologna fatica a leggere. Meriterebbe davvero più opportunità.

ACERBI 7 - Ha la sensazione, nel primo tempo, che possa essere una serata tranquilla in cui basta tenere d'occhio Zirkzee per portare a casa la pagnotta. Nella ripresa però il trend cambia e deve rimboccarsi entrambe le maniche per scongiurare diversi pericoli portati nella sua area dagli avversari. Un buon test in vista del Wanda metropolitano dove servirà la stessa attenzione.

BASTONI 7 - Il turno forzato di riposo gli ha fatto bene, perché scende in campo con lo smalto buono e confeziona una prestazione di alto livello in entrambe le metà campo, con l'assist fantastico per il colpo di testa vincente di Bisseck. Nel secondo tempo si concede un paio di errori per cui l'Inter non paga comunque dazio. Nel complesso, solidità e qualità.

DARMIAN 6,5 - Prezioso in fase di pressing, dalla sua corsia l'Inter non attacca molto ma recupera diversi palloni, concretizzando il baricentro alto dei suoi e inserendosi appena vede lo spiraglio. Sfiora la rete con un sinistro da dentro l'area e rispetta le consegne anche quando viene dirottato sull'altra corsia. Grande spirito di sacrificio nella fase più complicata del secondo tempo.

BARELLA 6 - Fa fatica a entrare tecnicamente nella partita e l'errore davanti a Skorupski di certo non lo aiuta. A livello quantitativo però è il solito dispensatore di generosità, andando a pressare chiunque e rientrando rapidamente per non mandare la squadra fuori asse. Costretto ad allargarsi sulla destra per evitare l'ora di punta in mezzo al campo. DALL'80' KLAASSEN SV.

CALHANOGLU 6 - Rientro al piccolo trotto, non per scelta ma per l'andamento della partita. Quando i compagni salgonoi a pressare tiene la posizione per assicurare la prima copertura, in possesso palla forza di rado la verticalizzazione o il lancio lungo, preferendo un conservativo possesso della sfera. A centrocampo c'è parecchio traffico e il turco deve abbassarsi molto per ricevere palloni giocabili senza frenesia. DAL 61' ASLLANI 6 - Gli tocca fare filtro perché la riprea è di marca rossoblu, prova a impostare qualche manovra offensiva che però si smorza sul nascere e ad abbassare i ritmi.

MKHITARYAN 6 - Prestazione diligente, senza troppi guizzi ma con rispetto dell'ordine tattico e lettura delle situazioni. Si abbassa a ricevere il pallone quando Calhanoglu è alto e se lo fa dare sugli spazi in frequente movimento. Gestione intelligente delle energie e presenza di spirito in una mediana volutamente ingolfata da Thiago Motta. DAL 61' FRATTESI 6 - Subito nel vivo del gioco, c'è bisogno di correre e lui non si tira indietro. Utile anche a sbrogliare situazioni che vedono i compagni in difficoltà.

CARLOS AUGUSTO 6,5 - Spinta costante sulla sinistra, senza tuttavia dimenticare di rientrare al suo posto quando il Bologna è in possesso di palla. Qualche imprecisione ci può stare quando partecipa a una così ampia mole di iniziative offensive. Ottimo il feeling con Bastoni, si muove con i tempi giusti dando linee di passaggio efficaci ai compagni che a lui si rivolgono spesso e volentieri. DAL 46' DUMFRIES 6 - Pochi spunti nella metà campo del Bologna, perché la pressione dei padroni di casa costringe l'Inter soprattutto alla fase difensiva. L'ingresso di Ndoye alza il coefficente di difficoltà.

SANCHEZ 5,5 - A tratti sembra un corpo estraneo, soprattutto quando i compagni lo cercano con lanci lunghi difficilmente addomesticabili. Eppure quando accende la lampadina fa sempre cose molto interessanti, come il primo squillo verso Skorupski, la difesa di un pallone, un fallo guadagnato o l'assist a un compagno sulla corsa. Peccato che nel secondo tempo sia praticamenter spettatore di quanto avviene.

THURAM 6 - Rientro discreto, senza particolari lampi ma con una valida tenuta fisica che lo invita a svariare su tutto il fronte d'attacco, andare a pressare i centrali rossoblu (suo il recupero che mette Barella davanti a Skorupski) e battagliare contro più di un avversario. Se Lucumì non lo francobollasse fino alla doccia riuscirebbe a lasciare il segno. DAL 66' ARNAUTOVIC 5,5 - Guadagna un paio di punizioni che fanno rifiatare la squadra ma in tutta franchezza il suo impatto è piuttosto impalpabile. Il problema muscolare è un'altra mazzata.

ALL. INZAGHI 6,5 - Un'altra vittoria sudata, come quella contro il Genoa, stavolta decisamente più pesante perché sul campo di un avversario in salute, reduce da 6 vittorie consecutive e lanciatissimo. Invece dopo un primo tempo di conduzione del gioco, con il vantaggio meritato, nella ripresa chiede ai suoi di sacrificarsi consapevole della reazione del Bologna e porta a casa altri 3 punti d'oro. Ora testa alla Champions League.



BOLOGNA:Skorupski 6,5, Posch 6, Beukema 6,5, Lucumi 6,5, Kristiansen 6, Freuler 5,5, Aebischer 6 (dal 69' Moro 6), Ferguson 6, Odgaard 5,5 (dal 79' Orsolini sv), Zirkzee 5,5 (dal 79' Castro sv), Saelemaekers 5,5 (dal 73' Ndoye 6). All. Thiago Motta 6



ARBITRO: PAIRETTO 6,5 - Dirige con sicurezza una gara con parecchio agonismo senza estrarre troppi cartellini. Vede generalmente bene in ogni circostanza, anche se due volte Freuler rischia di guadagnarsi il secondo cartellino giallo. Nel rispetto del metro il direttore di gara non calca la mano. Può ritenersi soddisfatto.

ASSISTENTI: Carbone 6 - Giallatini 6

VAR: Mazzoleni 6

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!