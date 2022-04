Il tonfo dell'Inter a Bologna ha sorpreso fino a un certo punto Alberto Zaccheroni, soprattutto alla luce dei giri a vuoto a livello di risultati non così infrequenti in questa stagione quando la squadra di Simone Inzaghi si è trovata a dover far fronte ad alcune assenze: "Non mi aspettavo la sconfitta, sinceramente - ammette Zac al Giornale.it -. Vado oltre l'infortunio di Radu ovviamente... Faccio fatica a capire cosa succede ogni tanto a questa squadra che qualche battuta d'arresto l'ha avuta soprattutto quando Inzaghi si è dovuto affidare al turnover, specie davanti. Ripeto, a parte l'episodio del 2-1 che può capitare, la partita l'hai persa perché non hai panchina. Se non hai Lautaro Martinez e Dzeko al top, non hai rincalzi di valore perché Sanchez ormai ha dato il meglio mentre Correa ha deluso le aspettative. L'argentino è un bravo giocatore, soprattutto quando entra a gara in corsa, ma nemmeno spesso. Dzeko e Lautaro rispetto agli altri due sono di un altro livello e per me i cosiddetti livelli contano tanto nel calcio".