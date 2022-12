Un nuovo fatto di cronaca coinvolge la Curva Nord interista: il capo ultrà Andrea Beretta è stato infatti arrestato ieri sera dai Carabinieri della stazione di Pioltello, che hanno messo ai domiciliari uno dei leader del tifo organizzato nerazzurro in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura. Il quarantasettenne deve scontare 6 mesi di reclusione a seguito di una condanna definitiva da Daspo risalente al 19 aprile 2017 a seguito di disordini avvenuti prima della partita Inter-Roma del 26 febbraio precedente.

L’attuale misura è stata disposta a seguito della violazione del Daspo commessa a Milano il 26 ottobre 2019, in occasione del match di campionato Inter-Parma. L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Poco più di un mese fa, la Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale, presieduta dal giudice Fabio Roia, aveva disposto nei confronti di Beretta la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo, con divieto di dimora a Milano. Un divieto che lo aveva costretto a disertare i funerali di Vittorio Boiocchi, il capo della Nord ucciso a colpi di pistola lo scorso 29 ottobre.