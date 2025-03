Si stava imponendo all'attenzione generale come uno dei migliori difensori del campionato italiano. Poi, un grave infortunio patito nel corso di un match con l'Inter a causa di uno scontro con Hakan Calhanoglu e per Perr Schuurs è iniziato un vero e proprio calvario. E ad oltre un anno di distanza da quella maledetta sera di ottobre, il giocatore olandese fatica a trovare la luce, visto che non è riuscito ancora a ristabilirsi completamente e tornare a giocare nonostante due operazioni subite al ginocchio.

Su Instagram, l'olandese si sfoga con un post eloquente, nel quale mischia tristezza e voglia di rivalsa: "Mi manca tanto il calcio, ma tornerò". A fargli coraggio, alcuni compagni come Valentino Lazaro e Vanja Milinkovic-Savic, mentre l'ex granata Mergim Vojvoda, oggi al Como, lo definisce "il miglior difensore della Serie A".