Continua ancora la storica collaborazione tra l'Inter e l’azienda leader nel settore sanitario sportivo, Sixtus. In scadenza proprio al termine della stagione 2024/25, "FC Internazionale Milano è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo" si legge nella nota diramata dal club meneghino. Sixtus "proseguirà nel ruolo di Official Supplier del Club fino al 2027 - si legge ancora su Inter.it -. Il Club nerazzurro e l'azienda leader nei prodotti per il benessere dello sportivo rinnovano la loro partnership, attiva sin dagli anni ’80, per altre due stagioni sportive. Sixtus continuerà ad essere il fornitore ufficiale per il Club di prodotti consumabili (bendaggi, taping, ecc.) ed elettromedicali (Tecar, Crioterapia, Laser ecc.).

Un legame consolidato basato sulla qualità e sull’attenzione al benessere degli atleti, che prosegue nel segno della continuità e dell’eccellenza: Sixtus è leader in Italia ed è fornitore della maggior parte dei club professionistici di Serie A e B, della FIGC e della nazionale di pallacanestro".