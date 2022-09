Tre big affrontate, sei punti incamerati, utili per lanciare l'Udinese nelle posizioni di vertice della classifica. Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', il dg dei bianconeri Pierpaolo Marino rivela che impressioni gli hanno lasciato le avversarie: "Sinceramente, non posso dirle di averle viste in grande forma. Hanno avuto tutte difficoltà, soprattutto la Roma e l'Inter ma anche la Fiorentina. Il Milan è stato quello che ci ha sofferto di meno ma più per il risultato che per il gioco, un pari a San Siro non sarebbe stato uno scandalo".