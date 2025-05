Quest'estate, sarà Udine il palcoscenico dove si giocherà la finale della Supercoppa Europea 2025, che vedrà impegnate le vincenti di Champions league ed Europa League. Sarà una sorta di 'triello' tra l'Italia con l'Inter, la Francia col Paris Saint-Germania e l'Inghilterra con Manchester United e Tottenham che si contenderanno la seconda coppa europea per club. Su chi la spunterà, Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, pare non avere dubbi: "Dove andrà il trofeo? In Italia, certo", le sue parole a Sky Sport.