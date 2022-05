Nel corso di un incontro tenutosi presso il cinema Anteo per discutere del futuro di San Siro, il fondatore di Barley Arts Claudio Trotta ha lanciato una proposta per rilanciare il Meazza dandogli un nuovo volto e una nuova mission: "Trasformiamo San Siro in uno stadio a 360 gradi, con copertura movibile e prato retrattile dove ospitare rugby, calcio femminile e concerti. Il Meazza può sopravvivere anche senza Milan e Inter".