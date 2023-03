Dopo due mesi di assenza, torna ad arbitrare in Serie A Juan Luca Sacchi, l'arbitro della sezione di Macerata protagonista di una serata negativa all'U-Power Stadium di Monza in occasione del match contro l'Inter, quando con un suo fischio anticipato e senza motivazione rese vano il gol di Francesco Acerbi che sarebbe valso il momentaneo 3-1 per i nerazzurri. A Sacchi sarà affidata la partita del Via del Mare tra Lecce e Torino di domenica alle 12.30.