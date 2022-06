Il numero uno della Liga, Javier Tebas, avrebbe presentato un esposto all'Uefa contro Paris Saint Germain, Juventus e Manchester City. Quello contro i parigini è notizia di qualche giorno fa, riguarda il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé, che sembrava destinato al Real Madrid ed è invece rimasto in Francia. Di oggi la notizia, riportata da As, secondo cui Tebas sarebbe partito all'attacco del City per il trasferimento di Haaland e dei bianconeri per l'indagine della Procura di Torino sulle presunte plusvalenze fittizie.