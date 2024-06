La tripletta contro Hong Kong è valsa a Mehdi Taremi il raggiungimento del traguardo delle 50 marcature con la maglia della Nazionale iraniana. Obiettivo importante quello centrato dal neo attaccante dell'Inter, che a fine gara ha incassato anche i complimenti del ct Amir Ghalenoei, che ha auspicato per lui ulteriori successi in conferenza stampa e poi ha anche posato insieme al giocatore per una foto celebrativa.