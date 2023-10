Insieme alla nota ufficiale della UEFA, arriva anche la smentita diretta del segretario generale Giorgio Marchetti in merito alle indiscrezioni di El Pais sull'intenzione di costruire una nuova Superlega a partire deal 2027. Queste le sue dichiarazioni a Gazzetta.it: "Ma se stiamo ancora lavorando alla Champions a 36 squadre... Siamo stupiti nel leggere di questo progetto inesistente che ci viene attribuito.

Smentiamo categoricamente e confermiamo che i tornei Uefa saranno sempre basati sulle competizioni nazionali: qualsiasi format che preveda la permanenza di un club, a prescindere dai risultati in campionato, non può essere preso in considerazione perché violerebbe i principi di merito sportivo. In più non abbiamo intenzione di estendere il calendario europeo ai weekend occupati dalle competizioni domestiche".