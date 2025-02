Come noto ormai da giorni (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA), Inter e Dinamo Zagabria hanno definito i dettagli per l'approdo in nerazzurro di Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003. Gianlucadimarzio.com conferma le cifre: l'accordo è stato trovato sulla base di 14 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza futura. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni, e si sottoporrà alle visite mediche nei prossimi giorni, probabilmente già venerdì.

Una trattativa che si è consumata lungo tutto il mese di gennaio con prospettiva sulla prossima stagione, quella per Sucic, giocatore che nello scacchiere dell'Inter si appresta a coprire più ruoli a centrocampo, potendo agire come mezzala e come regista.