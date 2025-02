“Complimenti Petar, sei un nuovo calciatore dell’Inter”. Così Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro, nelle scorse ore, secondo quanto appurato da FcInterNews, si è rivolto a Petar Sucic al telefono dopo aver concluso l’affare con la Dinamo Zagabria per l’arrivo del centrocampista a Milano. Quest’oggi infatti verranno siglati in via telematica tutti i documenti del caso, con le visite mediche fissate a stretto a giro.

L’operazione prevede che i nerazzurri paghino 14 milioni il cartellino del calciatore, più un bonus da 2,5 milioni, più il 10% sulla futura rivendita. Per il classe 2003 Sucic, al settimo cielo per quanto sta succedendo (gli emoticon nerazzurri in risposta a chi gli scrive sui social sono emblematici), è pronto un contratto quinquennale, con il calciatore che sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per club del prossimo giugno.