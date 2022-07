Cristiano Ronaldo avrebbe potuto vestire la maglia dell'Inter. Questo il retroscena raccontato ai microfoni di QSVS dall'ex centrocampista nerazzurro Luis Suarez: “Quando aveva 17 anni l'Inter non spinse abbastanza per prenderlo. Ero andato a visionarlo in Primavera su segnalazione di un amico portoghese, mi ha impressionato il fatto che tutti volessero fermarlo con un fallo: quando succede vuol dire che sei proprio bravo. Sono andato a vederlo più volte, a quel tempo costava quasi niente. Lo proposi ai nerazzurri, ma loro aspettarono troppo senza affondare il colpo. Morale della favola? Non si fece niente. Dopo due anni Oriali mi chiamò per dirmi di sentire Mendes perché avrebbero voluto parlare di Ronado, lo Sporting Lisbona aveva però già un accordo col Manchester United e alla fine lo presero loro. Resta il rammarico perché a quel tempo non costava nulla, bastavano anche 500 mila euro. L'Inter temporeggiò troppo”.