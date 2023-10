Secondo Andrea Stramaccioni il campionato in corso non si limiterà ad una lotta a due tra e milanesi. Lo ammette lo stesso tecnico ex Inter durante una chiacchierata con Tag24: "Trovo questo campionato avvincente e difficile da pronosticare - ammette Strama -. Inter, Milan, Napoli e Juventus su tutte e poi attenzione al ritorno delle romane e alle outsider Fiorentina e Atalanta".