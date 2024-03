Intervistato da Notiziario, il magazine ufficiale della FIGC, il ct azzurro Luciano Spalletti riavvolge il nastro della memoria e torna a vivere le emozioni dello Scudetto vinto col Napoli. Sottolineando quale è stato, a suo dire, il gesto più bello tra quelli visti e vissuti in un'intera stagione: "Probabilmente è stato il gesto di Giovanni Di Lorenzo dopo il gol all’Inter, quando ha fatto lo slalom tra tutti i compagni di squadra e tra tutti quelli che gli sono andati incontro per venirmi ad abbracciare in panchina".