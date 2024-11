Davanti al pubblico di casa, in un Pala Alpitour di Torino tutto dalla sua parte, il numero 1 al mondo Jannick Sinner è diventato il primo italiano a conquistare il titolo delle Nitto ATP Finals sconfiggendo in finale Taylor Fritz per 6-4 6-4. Un'impresa celebrata anche dall'Inter con un post sul proprio profilo X: "In Italia è ancora più bello! Complimenti, Sinner", il messaggio.