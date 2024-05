Dopo i riconoscimenti per Di Gregorio (miglior portiere) e per i due interisti Bastoni e Calhanoglu (miglior difensore e miglior centrcampista), la Lega Serie A elegge Dusan Vlahovic come miglior attaccante del campionato 2023/24. Il centravanti della Juventus batte così la concorrenza di Paulo Dybala e Rafael Leao.

Neanche sul podio Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con quest'ultimo che appare come candidato principale alla vittoria del titolo di MVP del torneo.