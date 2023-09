Raggiunto dal Corriere della Sera, Aldo Serena, uno che di derby se ne intende, dice la sua sulla supersfida di domani partendo dal ruolo di Lautaro Martinez per il gioco dell'Inter: "All’inizio era un giovane interessante, poi è diventato un grande attaccante. Ora con la leadership da capitano è un campione. In campo fa scelte precise senza mai perdere la lucidità" .

È altrettanto influente Leao nella manovra milanista?

"Ogni tanto risolve una sfida con i suoi gol, ma il suo ruolo non è come quello di Lautaro. Gioca più decentrato, lui per primo sa che potrebbe segnare di più".

La fascia ha dato ulteriore autorevolezza a Lautaro?

"Ha fatto le prove da leader quando Lukaku è andato via e si è confermato quando Romelu lo scorso anno è tornato. Ha le stimmate del campione".

Come giudica l’assortimento con Thuram?

"Per un centravanti una seconda punta altruista come il francese è solo manna dal cielo. Ciò premesso, Marcus deve crescere in freddezza davanti alla porta".

Inzaghi tenterà la carta Pavard?

"La coppia Darmian-Dumfries ha storicamente arginato Leao. Non penso che Simone cambi strategia".

Giudizio globale?

"L’Inter ha il migliore centrocampo di Italia. Nel Milan Krunic non è all’altezza di Bennacer".