"Un giocatore italiano che vedrei nel Liverpool?Sandro Tonali e Nicolò Barella". Questo è quanto afferma Mario Sconcerti a TMW Radio, aggiungendo: "Bello vedere i nostri migliori in certi campionati? Nel momento in cui il City batteva il Real 4-3, il giorno dopo l'U15 dell'Italia ha battuto l'Inghilterra 4-2 a Gradisca di Garda. Il Sudamerica non conta più a livello Mondiale, perché tutto il mondo è andato a scuola nei campionati europei. Ti restituiscono giocatori rifiniti, noi invece consideriamo un peccato che vadano all'estero. Se noi avessimo 100 italiani che giocano all'estero avremmo una grande Nazionale. Noi abbiamo sempre avuto una nostra scuola, oggi giochiamo il calcio degli altri e ci vergogniamo del nostro calcio".