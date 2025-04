Esistono già due precedenti con l'Inter nel percorso da arbitro internazionale dell'arbitro svizzero Sandro Schärer, direttore di gara del match di martedì sera contro il Bayern Monaco: il 36enne insegnante di Schübelbach ha diretto i nerazzurri in occasione della vittoria per 2-0 in casa del Viktoria Plzen nella Champions League 2022-2023 e del pareggio interno dei nerazzurri contro la Real Sociedad nell'ultima edizione della competizione.

Sono 11 i precedenti di Schärer con le italiane, che vantano un bottino di otto vittorie, un pareggio e due sconfitte.