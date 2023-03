Alexis Sanchez non è mai banale nelle sue dichiarazioni. Arriva un altro estratto della sua intervista a TVN in cui racconta il suo mancato approdo al Manchester City, affermando che se si fosse riunito con Pep Guardiola avrebbe potuto vincere la Champions League: "Sono stato molto vicino al trasferimento al Manchester City, Guardiola per me è come un padre e io lo sentivo ogni giorno - la rivelazione dell'ex Inter -. Poi improvvisamente mi ha chiamato José Mourinho e mi ha detto che al Manchester United c'era la 7 pronta per me.