Due nuove zone a traffico limitato in quel di Milano: adesso sembra tutto fatto. I quartieri Isola e San Siro diventeranno già in primavera zone a traffico limitato, come previsto ma, per ragioni di burocrazia e scrupolo nei regolamenti, si dovrà attendere almeno settembre per vedere le telecamere accese sugli ingressi ai due quartieri. Lo riporta l'edizione milanese de La Repubblica.