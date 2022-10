Terza vittoria di fila per il Bari di Eddie Salcedo che in casa surclassa 6-2 il Brescia e aggancia a quota 15 punti il primo posto occupato proprio dalle Rondinelle e dalla Reggina, sconfitta oggi a Modena (1-0). L'attaccante di proprietà dell'Inter, entrato al 70' al posto di Antenucci, è stato autore dell'assist per la sesta rete a firma di Scheidler al 77'. Nel finale (86' e 91') i due gol che hanno reso la sconfitta ai lombardi un po' meno amara.