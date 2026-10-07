L'Inter è rimasta impressa nella mente e nel cuore di Bacary Sagna, che pure non ha mai collezionato una sola presenza per la Beneamata. Eppure, come ha raccontato il francese sul canale TikTok 'DaniWilsonss', c'è stato un momento nella sua carriera, nel 2014, in cui la sua strada e quella del club milanese si stavano per incrociare: "Quando ho lasciato l’Arsenal sono stati tra i primi a farsi avanti - il suo ricordo -. Li ho incontrati due volte, ma il problema era la lingua e il fatto che per me la Premier League era - ed è anche oggi - il campionato migliore al mondo. Non aveva senso un trasferimento. Ma rispetto l’Inter, la dirigenza è stata davvero gentile con me all'epoca; incontrai anche il presidente indonesiano (parla di Erick Thohir, ndr). E' un club e mi piace molto. Mi attrae tutto di loro, mi piace anche la loro divisa. Sono interista".