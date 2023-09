Intervenuto nel corso della prima puntata di Sportpaper TV su Radio Roma, Walter Sabatini punta le sue fiches Scudetto sull'Inter: "Sono loro la squadra da battere. Il Napoli può lottare per lo scudetto, tanti dicono Milan ma io non ci credo: è il Milan di Paolo Maldini e Ricky Massara che sta facendo bene. Il mercato dell'Inter è ottimo: Benjamin Pavard può fare la differenza, sa giocare a cinque e fare il quinto o il centrale in una difesa a tre o a quattro; è forte. L'Inter è la squadra da battere, la rosa è molto profonda".