Dopo la vittoria contro il Torino, il tecnico della Roma Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa, parlando del legame col gruppo giallorosso ha rivelato un aneddoto: "Mi fido tantissimo della mia squadra, mi sono messo il cappotto perché con l’Inter non sono stato bene qualche giorno dopo. Un po’ di esultanza bisogna sputarla fuori, tutto è importante per me, abbiamo avuto 62.000 spettatori di lunedì alle 18:00, un altro sold-out e abbiamo questa responsabilità. Siamo stati sempre seguiti anche da secondi in classifica, questo trend che c’è da qualche anno dobbiamo rispettarlo e continuare così, c’è un amore così grande e non dobbiamo essere da meno.

Se hai giocatori forti stai tranquillo, al di là della giocata sai che possono fare la differenza. La prima partita ero più teso perché era un debutto, ora sembra che sia una cosa che faccio da tanto tempo”.