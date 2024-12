Jorge Brito, presidente del River Plate, dopo il siparietto con Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di TyC Sports anche delle prospettive dei Millonarios in vista dell'anno prossimo, che si annuncia decisamente faticoso per la formazione argentina: ""Quest'anno sarà particolare perché abbiamo tutto ciò per cui gareggiamo quest'anno e il Mondiale per club. È un additivo che ci impone di lavorare un po' di più per il mercato. Siamo totalmente allineati con Marcelo Gallardo circa ciò che vogliamo. Conosce le risorse di cui disponiamo, cercheremo di mettere insieme la migliore squadra possibile non solo per questo Mondiale per Club ma per tutto ciò che avverrà nel 2025".