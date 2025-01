All'indomani della pazza vittoria in rimonta a spese del Parma, il Milan ha cominciato a preparare il prossimo impegno di Champions League contro la Dinamo Zagabria che inaugura una settimana che culminerà domenica sera con il derby.

A Milanello, sotto la pioggia, la squadra è stata divisa in due gruppi da Sergio Conceicao: lavoro di scarico in palestra e, a seguire, attivazione muscolare all'interno della struttura per chi ha preso parte dal primo minuto al match di ieri; riscaldamento sul campo con dei torelli per chi non ha giocato contro il Parma. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla e sulla finalizzazione, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.