Gabriele Gravina, presidente della FIGC è intervenuto sull’argomento stadi e sicurezza durante la conferenza stampa per il 14esimo premio Enzo Bearzot presso la sala Paolo Rossi di Via Allegri: "Siamo stati convocati dal ministro Matteo Piantedosi, come sempre saremo presenti per dare il nostro contributo. Noi riteniamo che il calcio ha bisogno di ritrovare maggiore serenità nei luoghi dove viene enfatizzato il concetto più importante della dimensione sociale del nostro sport che è l’accoglienza. Se vediamo tutte le carenze strutturali degli stadi su cui sicuramente dobbiamo mettere mano per ridurre questo gap rispetto alle realtà europee e la sicurezza è una condizione essenziale".

Gravina ha poi proseguito: "Riteniamo che nei luoghi di aggregazione è fondamentale rendere esecutivo un provvedimento di legge come il pre-DASPO, tutti coloro che si sono macchiati di reati e sono stati condannati per atti di violenza non possono proprio entrare negli stadi. Abbiamo l’esigenza di fare selezione. Dobbiamo poi rendere più efficace lo strumento del gradimento delle società, è già esistente e lo abbiamo istituito anni fa. La federazione dovrà fare un’analisi approfondita per vedere se ciò viene applicato o meno. In caso la federazione interverrà con sanzioni verso i club".