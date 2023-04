La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle federazioni nazionali interessate a ospitare gli Europei 2028 e 2032. Regno Unito e Irlanda, rappresentate dalle federazioni calcistiche di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles, hanno messo sul tavolo la loro nomination per EURO 2028, la Federcalcio italiana ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032, mentre quella turca per entrambi gli eventi.