"L’Inter ha vinto dominando il Benfica e avrebbe potuto segnare anche più gol". Lo dice Cesare Prandelli, ex c.t. dell’Italia vice campione d’Europa 2012, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha vinto senza i gol di Lautaro: un ulteriore segnale di forza?

"L’argentino è sempre più il leader tecnico e carismatico dei nerazzurri a prescindere dai gol. Contro il Benfica, a differenza di Salerno, non è stato accompagnato dalla buona sorte sotto porta: basta pensare al palo, alla traversa e alle parate di Trubin. Detto questo, il fatto che i nerazzurri abbiano creato tanto e segnato con Thuram è un segnale di forza della squadra di Simone Inzaghi. Lautaro è la guida, ma l’Inter ha tante alternative e dopo la finale di Champions dello scorso anno gioca con una consapevolezza maggiore tanto in campionato quanto in Champions. La vittoria contro i portoghesi spingerà i nerazzurri anche in Serie A".

La due giorni di Champions League continua oggi: il Milan, dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle, sarà protagonista in casa del Borussia Dortmund, uno degli ambienti più “caldi” d’Europa: sensazioni?

"I rossoneri si dovranno confrontare con un’ottima squadra e uno stadio impegnativo. Ma sono fiducioso: il Milan, a parte l’incidente di percorso nel derby contro l’Inter, mi sta impressionando in questo inizio di stagione tanto nell’interpretazione della gara quanto nelle individualità. Pioli, che non scopriamo certo oggi, è stato bravo a inserire velocemente i nuovi acquisti e anche a rilanciare Adli, che mi sembra un giocatore molto interessante in mezzo al campo".