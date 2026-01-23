Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo con il Pisa: "Per un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile, quando indossa questa maglia è il minimo dare tutto per onorarla. Non era semplice stasera, ma non sempre vai in vantaggio. La reazione che abbiamo avuto è stata tanta roba. Credo di essere una persona abbastanza generosa. Ringrazio Quagliarella, ho scattato una foto con lui e siamo entrambi stabiesi".