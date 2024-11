Ospitando martedì l'RB Lipsia di Marco Rose a San Siro, l'Inter torna a sfidare una squadra della Bundesliga per la prima volta dalla fase a gironi 2022/23, quando perse 2-0 contro il Bayern Monaco sia a Milano che a Monaco. Il bilancio con le squadre tedesche negli ultimi tempi non è lusinghiero, in quanto i nerazzurri hanno vinto solo quattro delle ultime 16 partite contro squadre tedesche a fronte di ben dieci sconfitte. L'Inter ha vinto nove delle prime 12 partite casalinghe contro squadre tedesche, ma nelle successive dieci ha ottenuto solo due vittorie.