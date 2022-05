Ancora un gol e ancora una grande prestazione quella di Ivan Perisic imbastita ieri contro la Sampdoria, contro la quale il croato ha pure siglato il gol apripista del 3-0 finale. Fotografia dell'importanza del 44 nerazzurro nella rosa di Simone Inzaghi che potrebbe salutare la Beneamata già a giugno. A proposito della questione che riguarda 'il terribile' è l'ex interista Giampaolo Pazzini : "Per esperienza personale dico che dall'esterno valutare questa situazione è difficile perché non sappiamo come vadano le cose. Marotta con le sue parole ha già fatto intendere di voler tenerlo, ma bisogna capire come andrà la trattativa" ha detto a DAZN.

Sul mercato ormai alle porte spiega:

"Per me ci sono almeno quattro giocatori fondamentali all'Inter e uno di questi è Lautaro, ti dà le garanzie che altri non ti danno. Hai già perso Lukaku, Dzeko avrà un anno in più e Correa non ha tutti quei gol. L'Inter ha un'ossatura importante, quest'anno a mancare forse sono stati i cambi in mezzo".