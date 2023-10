Grande serata nella sua Lille per Benjamin Pavard: con la sua doppietta, il difensore dell'Inter ha trascinato la Francia alla vittoria nell'amichevole contro la Scozia che i Bleus hanno poi vinto per 4-1 grazie anche alle reti di Kylian Mbappé e Kingsley Coman. Pavard, che nel finale ha anche ricoperto il ruolo di capitano, ha anche fissato un nuovo record statistico per la Nazionale transalpina: era infatti dal 2013 che un difensore della Francia non segnava due gol nella stessa partita, l'ultimo a riuscirci fu Mamadou Sakho contro l'Ucraina.